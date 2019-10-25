Southampton - Leicester City: 0-9

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında evinde Leicester City, Southampton'a konuk oldu. Deplasmanda 9-0 kazanan Leicester City tarihe geçti.

Mücadelede golleri 10. dakikada Chilwell, 17. dakikada Tielemans, 19., 39. ve 57. dakikalarda Perez, 45. ve 58., 90+4. (Penaltı) dakikalarda Vardy ve 85. dakikada Maddison attı. Nöylece Jamie Vardy ve Ayoze Perez'den hat-trick yaptı.

Southampton'lı Ryan Bertrand 12. dakikada kırmızı kart görerek takımının farklı yenilgisinde pay sahibi oldu. Milli Futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

En farklı deplasman galibiyeti

Leicester City bu skorla Premier Lig tarihinin en farklı deplasman galibiyetini almış oldu. 20 yıl önce oynanan Nottingham Forest -Manchester United maçını konuk ekip 8-1 kazanmıştı.(6 Şubat 1999)

Rekoru egale etti

Öte yandan Leicester City, ligin en farklı galibiyet rekoruna Manchester United ile ortak oldu. 1995 yılında Manchester United'ın Ipswich Town’ı 9-0 yenerek rekor kırmıştı

Bu sonuçla Leicester City puanını 19 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Southampton ise 9 puanla 17. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Southampton: A. Gunn, J. Vestergaard, M. Yoshida, J. Bednarek, R. Bertrand, P. Højbjerg, Oriol Romeu, J. Ward-Prowse, Y. Valery, N. Redmond, D. Ing



Leicester City: K. Schmeichel, B. Chilwell, Ç. Söyüncü, J. Evans, Ricardo Pereira, W. Ndidi, H. Barnes, J. Maddison, Y. Tielemans, Ayoze, J. Vardy