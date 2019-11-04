Spal – Sampdoria maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Puan tablosunda son iki sırayı paylaşan iki takım mutlak galibiyet peşinde. Ev sahibi takımda Mohamed Fares, Marco D'Alessandro, Federico Di Francesco sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceklerken, Sampdoria’da ise herhangi bir eksik bulunmuyor. Sampdoria 6 golle ligin en az gol atan 2 takımından biri. Son üç maçında kazanamayan Spal, ev sahibi olma avantajıyla rakibinden bir adım önde gözüküyor. Alt sıralardaki bu mücadeleye Misli.com’dan canlı bahis oynayarak siz de ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Sampdoria deplasmanda 5 maçtır kaybediyor (MS1).

İki takım aralarında oynadıkları mücadeleden Spal 2, Sampdoria 7 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın aralarında oynadıkları son 4 mücadelede karşılıklı goller oldu (KG Var).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com da bahis oynayan üyelerin %31’lik kısmı ev sahibi Spal’ın mücadeleden galip ayrılacağı görüşünde. (MS1)

Taraf bahsinin yanında en çok oynanan ikinci bahis seçeneği ise %21’lik oynanma oranı ile toplam gol 2-3.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Milan deplasmanının ilk yarısında dengeli oynayan bir Spal vardı. İkinci yarıda rakibin baskın oyununa teslim olan Spal, beşinci dış saha maçını da kaybetmiş oldu. Sampdoria, Raineri ile çıktığı üç maçta moral anlamında çok değerli olan galibiyeti bulamadı. Son Lecce maçında rakibin maçın başında bulduğu gol Sampdoria’yı sıkıntıya soktu ve son dakika golüyle beraberlik geldi. Raineri, oyun içinde değişimler ve oyuncu rotasyonları yapmaya devam ediyor. İyi bir Sampdoria için zamana ihtiyaç var. Spal’da D’Alessandro ve Fares, sakat olan isimler. Konuk ekipte önemli bir eksik bulunmuyor. İki takımın güven anlamında yeterli seviyede olmadığı ortada. Bu yüzden taraf bahsi riskli. Orta skor beklentim var. Tercihim TGS 2,3 olacak.