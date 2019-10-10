Spor sadece futbol değil!

Dünyanın en büyük kulüplerinden olan Barcelona, 2019-2020 sezonunda futbol dışındaki diğer şubelere ayrılan bütçeyi açıkladı.



Başkan Josep Maria Bartomeu imzalı açıklamada, başta basketbol branşı olmak üzere diğer amatör sporlarda bütçenin nasıl olacağı bilgisi paylaşıldı.

Buna göre tüm branşlarda bütçe artışına giden Barça, önemli bir adım attı. Toplamda futbol dışı şubelerin bütçesi 65 milyon euroya çıkarıldı. Bu sezon THY Euroleague’de şampiyonluk hedefi koyan Katalan kulübü, bu sezon flaş transferlerle ses getiren basketboldaki bütçeyi 48 milyon euroya yükseltildi.



Potadaki maaşların toplamı da 8 milyon euroluk bir artışla 33 milyon euro oldu. Hentbol şubesinin bütçesi de 8.6 milyon euroya çıkarılırken, futsaldaki bütçe de 5.7 milyon euroya yükseldi. Paten hokeyinde de bütçe artışı yapılıp, 2.9 milyon euroluk bir rakam belirlendi.