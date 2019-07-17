Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi Yapıldı! İşte derbi haftaları...

Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.



Süper Lig'de oynanacak 34 haftanın programı ve derbi tarihleri fikstür çekiminde belli olurken, ligin 2'nci haftasında Medipol Başakşehir - Fenerbahçe, 3'ncü haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor, 5'inci haftasında Beşiktaş - Medipol Başakşehir, 6'ncı haftasında Trabzonspor - Beşiktaş, Galatasaray - Fenerbahçe, 9'uncu haftasında Beşiktaş - Galatasaray, 12'nci haftasında Medipol Başakşehir - Galatasaray, 13'üncü haftasında Trabzonspor-Galatasaray ve 16'ncı haftasında ise Fenerbahçe - Beşiktaş mücadele edecek.



SPOR TOTO SÜPER LİG'DE İLK HAFTA

Sivasspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Trabzonspor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor

Konyaspor - MKE Ankaragücü

Yukatel Denizlispor - Galatasaray

Göztepe - Antalyaspor

İŞTE 34 HAFTANIN TÜM MAÇLARI

Süper Lig 16 Ağustos'ta başlayacak

TFF’nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.





SERVET YARDIMCI: BİRLİK VE BERABERLİĞİN DOSTÇA YAŞANDIĞI BİR SEZON YAŞANMASINI DİLİYORUZ

2019-2020 sezonun Trabzonspor'un 'Dozer' lakaplı kaptanı Cemil Usta adına oynanacağını hatırlatan Servet Yardımcı, ''Öncelikle kulüp lisans talimatlarında yapılan reformlardan anlaşılacağı üzere futbol ailesini daha sağlıklı bir yapıyla kavuşturmak istiyoruz. Birlik ve beraberliğin dostça yaşandığı bir sezon yaşanmasını diliyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum'' dedi.