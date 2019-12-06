Sporar kolay değil

Teknik heyetin istediği golcü için çalışmalara başlayan Beşiktaş Yönetimi, bu transferi kampa yetiştirmeye çalışacak.

Abdullah Avcı ile görüşen yönetimin “Lig başladıktan sonra transfer yapmanın teknik heyete ne kadar zorluk çıkardığını biliyoruz. Transferi Antalya kampına yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız” dediği öğrenildi.

Menajerlerin önerdiği birçok ismi listede bulunduran siyah-beyazlıların, Brescia’da oynayan Mario Balotelli ile Slovan Bratislava forması giyen Andraz Sporar’ın yüksek maliyetli olması nedeniyle, daha başka hedeflere yöneldiği ortaya çıktı. Kulübe mali sıkıntı getirecek bir oyuncu almayı düşünmeyen yönetimin, gerekirse alt yapıdan bir santrforu bile kadroya dahil edebileceği iddia edildi.

Bu konuda kulüplere, menajerlere ve futbolculara fazla para vermek istemeyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, yönetim kurulu üyeleri Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’a, kimseye taviz verilmemesini söylediği bildirildi.

24 maçta 18 gol attı

Slovan Bratislava’nın geçen yıl 600 bin euro bonservis bedeli karşılığında Basel’den transfer ettiği Andraz Sporar bu sezon 24 maçta tam 18 kez rakip ağları havalandırdı, 4 kez de asist yaptı. Sloven forvet, Beşiktaş’ı 19 Eylül’de Slovakya’da 4-2 mağlup ettikleri UEFA Avrupa Ligi maçında 2 gol, 1 asiste imza atarak, siyah-beyazlılara büyük şok yaşatmıştı.