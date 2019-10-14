St Pauli, Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı

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Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımının ardından St Pauli, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bu karar kulübün resmi sitesinden açıklandı. Yapılan açıklamada Şahin'in antrenman ve maçlara katılamayacağı belirtildi.

Türk futbolcunun sözleşmesinin sabit kalacağı ve başka kulüplerle transfer görüşmesinde bulunma izni verildiği de detay bilgi olarak yer aldı.

Enver Cenk Şahin’in paylaşımının kulüp kültürüyle bağdaşmadığı bir kez daha tekrarlandı.