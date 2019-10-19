St. Pauli kulÃ¼bÃ¼nden bir skandal daha

GeÃ§en hafta TÃ¼rk ordusunun BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±â€™nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ St. Pauli tarafÄ±ndan â€˜Spora siyaset karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±â€™ gerekÃ§esiyle takÄ±mÄ±ndan ihraÃ§ edilen Cenk Åžahin olayÄ±ndan 1 hafta sonra St. Pauli StadÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ renkleriyle donatÄ±ldÄ±.

TribÃ¼nlerde sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±-yeÅŸil renklerden oluÅŸan koreografi sergilenirken â€˜rojova iÃ§in ayaklanâ€™ yazÄ±lÄ± pankartlar asÄ±ldÄ±. Almanya Futbol Federasyonu â€˜selamâ€™ verilmesinden dolayÄ± birÃ§ok futbolcuya ve kulÃ¼be ceza yaÄŸdÄ±rÄ±rken, terÃ¶rÃ¼ destekleyen pankartÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na ise sessiz kalmasÄ± tepkiye yol aÃ§tÄ±. St. Pauliâ€™nin TÃ¼rklerden oluÅŸan â€˜Ã–lene kadarâ€™ adlÄ± taraftar grubunun ise buna nasÄ±l bir tepki gÃ¶stereceÄŸi merak konusu oldu. BazÄ± taraftarlar bundan sonra kulÃ¼p Ã¼yeliÄŸinden istifa ederek maÃ§lara gitmeyeceklerini ve takÄ±mÄ± protesto edeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â



St. Pauli kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n uyguladÄ±ÄŸÄ± bu Ã§ifte standart ve terÃ¶r destekÃ§isi tavrÄ± ise birÃ§ok kiÅŸinin tepkisine neden oldu.Â