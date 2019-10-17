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Haberlerİtalya Serie AStefano Pioli: Hakan Çalhanoğlu bir yere gidemez
17.10.2019 - 08:26 |

Stefano Pioli: Hakan Çalhanoğlu bir yere gidemez

Milan’ın yeni hocası Stefano Pioli, milli futbolcunun takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Fransa maçına oyuna sonradan giren ve performansıyla büyük alkış alan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi de transfer dedikodularına karışmış durumda... Başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla ismi anılan yıldız futbolcu konusunda son noktayı Stefano Pioli koydu.

Milan'ın yeni teknik direktörü olan Pioli, "Hakan çok değerli bir futbolcu ve bu takımın en önemli parçalarından birisi. Haberleri basından takip ediyorum ama Hakan'ın ayrılığı söz konusu değil. Çıkan iddialar asılsız" açıklamasını yaptı.

Stefano Pioli: Hakan Çalhanoğlu bir yere gidemez

 

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