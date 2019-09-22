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HaberlerGalatasaraySteven Nzonzi: "Son bölümlerde fırsatları harcadık"
22.09.2019 - 21:18 | | Skorer

Steven Nzonzi: "Son bölümlerde fırsatları harcadık"

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Steven Nzonzi açıklamalarda bulundu.

Steven Nzonzi: "Son bölümlerde fırsatları harcadık"

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Steven Nzonzi maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Söylenecek bir şey yok. Yazık oldu, 1 puanla ayrılıyoruz. Bireysel hatalar da yaptık, son bölümlerde fırsatları harcadık. Son 15 dakika bizim de pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik"

 

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