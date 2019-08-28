Steven Nzonzi'den yüzde 92.6 pas yüzdesi...

Süper Lig’de ilk 2 hafta geride kalırken Galatasaray bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. Ancak Sarı-Kırmızılılar’da şu ana kadar en başarılı isim Steven Nzonzi oldu.

Fransız futbolcu, ligde en az 90 dakika forma giyen isimler arasında en yüksek isabetli pas oranına sahip olan isim konumunda yer alıyor. 92.6 başarı oranı yakalayan 30 yaşındaki yıldızın yanına kimse yaklaşamadı.