Stokes’un menajerinden dava açıklaması

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Azeri basınındaki haberlere göre futbolcunun menajeri bu transferden alması gereken ücreti alamadı. Sport24.az internet sitesine konuşan Azeri menajer Xanbaba Daşdı, kendisine eylül ayının sonunda menajerlik payının ödenmesi gerekmesine karşın ödenmediğini, iki ay boyunca bir çok kez kulüpten bunu talep ettiğini ancak kulübe saygısından durumu TFF veya FIFA’ya taşımadığını anlattı.

Stomes’un menajeri şöyle devam etti: “Normalde menajerlik payı yüzde 10 olmasına karşın, ben yüzde 5’e razı oldum. Asıl hedefim işin gerçekleşmesi oldu. Şimdiyse böyle nahoş bir durumun içerisine düştüm. Sorunun böyle büyümesini istemezdim. Adana Demirspor’a büyük saygım var. Ancak başka çare görmüyorum. Büyük ihtimalle mahkemeye gitmek zorunda kalacağım. Böyle olsun istemezdim ama alternatif kalmadı.”