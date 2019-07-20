Stoperde mecburi istikamet: Kjaer ve Skrtel

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe, stoperdeki eksikliği bir an evvel gidermek istiyor. Sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dışında sadece genç oyuncuların savunmada olması nedeniyle mutlaka takviye bekleniyor.

Şu an itibariyle yalnızca 1 ismi kadrosunda düşünen Ersun Yanal, sezon başladıktan sonra ekstra bir ismi daha planları arasına alabilir. Ancak bu süreçte kamp dönemi bitmeden en az 1 stoperin kadroda olması kesinlikle isteniyor.

Bu konuda da tanıdık yüzler öne çıkıyor. 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan ve 2 sezondur Sevilla'da oynayan Simon Kjaer, sarı-lacivertlilerin takibinde duruyor. Sevila'da teknik direktör Julen Lopetegui'nin kadroda düşünmemesi nedeniyle Kjaer de düzenli oynayabileceği bir kulüp arıyor. İspanya basınında da sıkça yer alan haberlerde, EURO 2020 öncesi mutlaka forma giymek isteyen 29 yaşındaki Danimarkalı savunmacının eski takımı Fenerbahçe'ye dönmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Transferin ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralık olabileceği ifade ediliyor.

Bir diğer öne çıkan isimse Martin Skrtel oldu. Sözleşmesi sona eren Slovak stoper, henüz hiçbir kulüple anlaşamadı. Fenerbahçe ile de iletişimini kesmeyen Skrtel, bir ance takımını belirlemek istiyor. Sarı-lacivertliler, Skrtel'le de anlaşma zemini arıyor.