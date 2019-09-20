Strateji değişti

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Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetim geçen yılın ardından bu sezon farklı bir politika izlemeye başladı.



Göreve geldiği ilk günlerde hem Başkan Ali Koç hem de Başkanvekili Semih Özsoy, gerginlikten uzak durmaya çalışacaklarını ifade etmişlerdi.

Ali Koç ve yönetimi tüm sezon boyunca bu sözlerini doğrulayan nitelikte davranışlar da sergilemeye çalıştı. Mağlup oldukları maç sonrası soyunma odasında rakibi tebrik eden sarı-lacivertliler, kurullar ve rakipler hakkında mümkün olduğunca konuşmadı. Ancak geçen sezonun sonuyla başlayan ve bu sezonla gerçek anlamda hayata geçen ciddi bir politika değişikliği söz konusu.

Bu sezon Fenerbahçe yönetiminin daha agresif bir politika izlemesinin temel sebebi; kulübün haklarının geçen sezonki politika ile korunamayacağı fikrinin oluşması. Bununla ilgili yönetim içinden ve camiadan ciddi talepler geldi.



Böyle devam

Kendilerinin aksine rakiplerin haklı haksız her konuda konuşup hakem, kurullar ve federasyonu etkilemeye çalıştığı, bunda da başarılı olduğu tespiti yapıldı.

Bunun da Fenerbahçe’nin haklarının yenmesine sebep olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim, takımın ve kulübün haklarının saha içi ve dışında korunabilmesi için artık haklı olduğunu düşündüğü ya da ileride kendisine olumsuz yansıyacak her konuyla ilgili açıklama yapıp olayın peşini bırakmıyor. Geçen sezonki politika ve sarı-lacivertlilerin tek taraflı çabası ile futbol düzeninin kısa vadede değişmeyeceği anlaşıldı.



Bu nedenle Fenerbahçe’nin yeni sezonla birlikte özellikle şampiyonluk yolunda benzer çıkışlar yapacağı öğrenildi.