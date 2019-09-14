Sturridge: Hazır değilim

Sezona fırtına gibi başlayan, ancak art arda karşılaştığı sakatlıklarla ideal 11’ini kaybeden Trabzonspor’da bütün gözler Sturridge’e çevrildi.

Gençlerbirliği ile yarın karşı karşıya gelecek olan Karadeniz ekibinde, son olarak Ekuban’ın sakatlanması, hücum gücü anlamında bordo-mavilileri sıkıntıya soktu. Buna rağmen Sturridge’in takıma katılması ve ne yapacağı merakla beklenirken, teknik direktör Ünal Karaman da bu oyuncu konusunda kararsız kaldı.

Yeni transferiyle konuşan Karaman, Sturridge’ten olumsuz yanıt aldı.

Henüz hazır olmadığını söyleyen yıldız futbolcunun bu konudaki çekincesini hocasına aktardığı öğrenildi. Ünal Karaman’ın da yeni bir sakatlıkla karşılaşmama adına yıldız futbolcuya ilk 11’de yer vermeme düşüncesinde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca İngiliz forvet dünkü idmanda da yer almadığı ve bugün MR’a gireceği bildirildi. Gençlerbirliği karşılaşmasının taktik çalışmasını dün gerçekleştiren Trabzonspor’da tedavi sürecinde bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve çalışmaya katılmadı. Buna karşılık bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi’nin dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.