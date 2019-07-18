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Haberlerİngiltere Premier LigSturridge skandalı! Kardeşine bahis oynattı...
18.07.2019 - 15:32| CELAL UMUT EREN / SKORER DIŞ HABERLER

Sturridge skandalı! Kardeşine bahis oynattı...

Liverpool’la sözleşmesi biten ve 1 Temmuz’dan bu yana serbest oyuncu olan Daniel Sturridge’in bahis skandalı ortaya çıktı. İngiliz yıldız, Ocak 2018’de kendi adına açılan transfer bahisi üzerine kardeşi Leon’a bilgi verip, Sevilla’ya bahisleri yatırmasını istedi.

Sturridge skandalı! Kardeşine bahis oynattı...


Liverpool’la sözleşmesi biten ve 1 Temmuz’dan bu yana serbest oyuncu olan Daniel Sturridge’in bahis skandalı ortaya çıktı. İngiliz yıldız, Ocak 2018’de kendi adına açılan transfer bahisi üzerine kardeşi Leon’a bilgi verip, Sevilla’ya bahisleri yatırmasını istedi.

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge, bir bahis skandalıyla gündemi sarstı. BBC’de yer alan habere göre, şu anda bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, yeni takımı için kendisi adına açılan bahislere kardeşi üzerinden para yatırdı.

29 yaşındaki oyuncu, Ocak 2018’de açılan bu bahislerde, İspanyol Sevilla kulübüne kardeşinin para yatırmasını istedi. Sturridge, kardeşi Leon Sturrige’e Sevilla ile alakaları bilgiler sunduğu ve bahis oynattığı tespit edildi.

Hemen harekete geçen İngiltere Futbol Federasyonu, golcü futbolcuya 2 hafta men cezası verdi. Ayrıca 75 bin sterlin de para cezası kesildi.

 

 

 

 

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