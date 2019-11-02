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HaberlerTrabzonsporSturridge şoku
02.11.2019 - 08:00 |

Sturridge şoku

Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor’da Daniel Sturridge'den kötü haber geldi.

Sturridge şoku

Bordo-mavililerde, Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor. Hazırlıkların devam ettiği Trabzonspor’da üzücü bir haber geldi. Daniel Sturridge’nin sakatlığı nedeniyle 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Sturridge’in Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sol alt baldır kas zarında gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığını söyledi.

Sturridge şoku

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