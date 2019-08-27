Sturridge'in cezasına itiraz ettiler

Trabzonspor, dünya yıldızı golcü Daniel Sturridge’i kadrosuna katarak sezonun en flaş transferlerinden bir tanesine imza attı. Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi ülkesinin önde gelen ekiplerinin formasını giymiş, İngiltere Milli Takımı’nda 26 maçta forma giymiş 30 yaşındaki oyuncu, futboldan men olmasını gerektiren cezasını geçtiğimiz haftalarda tamamladı.

Sturridge geçtiğimiz sezon Liverpool forması giydiği dönemde, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle altı hafta men ve 75 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı. 4 haftalık cezası askıya alınan oyuncu, 31 Temmuz’dan itibaren yeniden forma giyebilir duruma geldi.

Futbolcuyla bahisle ilintili bu ceza bağımsız bir düzenleyici komisyon tarafından verilirken, İngiltere Futbol Federasyonu’nun bunu yeterli görmediği ortaya çıktı.

Federasyonun, yapılan ihlalin ağırlığı açısından Stutridge’e verilen cezanın hafif olduğunu ve bu yüzden en az altı aylık bir ceza alması gerektiğini savunduğu belirlendi. İngiltere Futbol Federasyonu’nun bununla ilgili itirazını ilgili komisyona yaptığı ancak kararın henüz çıkmadığı belirtildi.