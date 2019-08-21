Sturridge’te sona gelindi

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturan Trabzonspor ile Daniel Sturridge bir kez daha masaya oturdu ve sona geldi.

İngiliz futbolcu, İstanbul’da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetici Sertaç Güven ile bir araya gelirken, üç yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Sturridge’in yıllık üç milyon euroya “evet” dediği ifade edildi.

Ünlü oyuncunun en büyük yardımcısı ise annesi oldu. Oğlunun transferi öncesinde dün bir kez daha Trabzon’a giden annesi, burada Şana mevkiinde ev baktı. Villalar bölgesi olan Şana’da oğlunun kalacağı yere bakan annenin büyük bir teknoloji marketinden alışveriş yaptıktan sonra yeniden İstanbul’a döndüğü öğrenildi.

Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra hem Trabzonspor ile görüşen hem de Avrupa’nın çeşitli kulüpleriyle bir araya gelen Sturridge’nin tercihini Trabzonspor’dan yana kullandığı dile getirildi. 30 yaşındaki golcü, bordo-mavili kulüple sözleşme imzalarsa, Atina dönüşünde takıma katılacak. İngiliz futbolcu, AEK karşısında turun geçilmesi durumunda da UEFA’ya verilecek listeye girecek.