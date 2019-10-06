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06.10.2019 - 22:42 | | AA

Suat Serdar, Almanya A Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosuna çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

Schalke 04'de forma giyen TÃ¼rk kÃ¶kenli futbolcu Suat Serdar Almanya A Milli TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n aday kadrosuna Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.Â

Suat Serdar, Almanya A Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosuna çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Schalke 04'de forma giyen TÃ¼rk kÃ¶kenli futbolcu Suat Serdar Almanya A Milli TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n aday kadrosuna Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.Â 

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Joachim LÃ¶wâ€™un 22 yaÅŸÄ±ndaki Suat Serdarâ€™Ä± ilk kez A Milli TakÄ±mÄ±â€™na davet ettiÄŸi belirtildi.Â 

Suat Serdarâ€™Ä±n 16 yaÅŸ altÄ±dan itibaren Almanyaâ€™nÄ±n altyapÄ±sÄ±ndaki tÃ¼m milli takÄ±mlarda forma giydiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, genÃ§ futbolcunun 21 YaÅŸ AltÄ± Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nÄ± ikinci sÄ±rada tamamlayan Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nda da oynadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, Real Madridâ€™de forma giyen Toni Kroos ve KÃ¶ln takÄ±mÄ±nda oynayan Jonas Hectorâ€™un ise sakatlÄ±klarÄ± sebebiyle Almanya A Milli TakÄ±m aday kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Almanya, 9 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Dortmund'da Ã¶zel maÃ§ta Arjantin, 13 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ de 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri C Grubu'nda deplasmanda Estonya ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â 

Almanya'nÄ±n aday kadrosunda Manchester City'de forma giyen Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸan ve Juventus'ta oynayan Emre Can da yer alÄ±yor.

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