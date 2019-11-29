Sudan ucuz Adem Büyük!

Galatasaray'da Adem Büyük, Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle takımına büyük gelir sağladı.

Geçen sezon içinde Bursaspor'la ön protokol imzalayan Adem Büyük, yeşil-beyazlılar küme düşünce anlaşmayı bozup Galatasaray'a imza atmıştı.

TFF 1. Lig yerine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Adem, Club Brugge'e attığı golle maliyetini fazlasıyla çıkardı. Adem Büyük'e bu sezon 3.5 milyon TL ödeyen Galatasaray'ın Club Brugge beraberliği ile kasasına 900 bin Euro (5.7 milyon TL) girdi.