20.09.2019 - 17:30 |
Süleyman Atlı dünya ikincisi
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, Rus Zavur Uguev'e 13-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e 13-3 mağlup oldu ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı.
Süleyman Atlı finale nasıl geldi?
57 kiloda mücadelen eden milli güreşçi Süleyman Atlı dün ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile, İkinci turda İtalyan Givi Davidovi'yi 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Sırp Stevan Andria MICIC'i 5-4, yenerek geldiği yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev'i 5-3 mağlup ederek finale yükseldi. Ayrıca Süleyman Atlı 2020 Tokyo olimpiyatları vizesini de almış oldu.