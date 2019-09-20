Süleyman Atlı dünya ikincisi

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e 13-3 mağlup oldu ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Süleyman Atlı finale nasıl geldi?

57 kiloda mücadelen eden milli güreşçi Süleyman Atlı dün ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile, İkinci turda İtalyan Givi Davidovi'yi 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Sırp Stevan Andria MICIC'i 5-4, yenerek geldiği yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev'i 5-3 mağlup ederek finale yükseldi. Ayrıca Süleyman Atlı 2020 Tokyo olimpiyatları vizesini de almış oldu.