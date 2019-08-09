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09.08.2019 - 10:19| İSTANBUL (AA)

Süleyman Seba salı günü anılacak

Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

Süleyman Seba salı günü anılacak

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek. 

Beşiktaş Kulübü, anma törenine katılmak isteyenler için eski kulüp binasının önünden (Şairler Parkı) saat 10.00'da servis kaldıracak.

Siyah-beyazlıların 1984-2000 yıllarında kesintisiz başkanlığını yapan Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

 

 

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