Sumudica: Bizim için iyi bir antrenman oldu

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan ve turu ilk maçta kaybettiklerini, bu nedenle kendileri için iyi bir antrenman maçı oynadıklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Maç için söyleyecek pek bir şey yok. Bizim için daha çok bir antrenman maçı gibiydi. Çünkü biz 6 günde 3 maç oynuyoruz. Kayseri ile oynadık, iki gün sonra kupa maçı oynuyoruz, iki gün sonra Kasımpaşa maçını oynayacağız. Yani elimde kısıtlı bir kadro var ve 17-18 oyuncum var. Geniş bir kadro yok elimde. Geniş bir kadro olsaydı sonuç belki daha farklı olabilirdi ama elimizdeki kadro ile ne yazık ki bu şekilde sonuçlar olabiliyoruz. Ben, tur atlayan rakibimizi tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele edip turu geçtiler. Biz zaten deplasmandaki 2-1’lik skorla turu kaybetmiştik. Sadece şu açıdan mutluyum, bu bizim için iyi bir antrenman oldu” ifadelerini kullandı.