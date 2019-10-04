Sumudica: Ceza almaktan korkuyorum

SÃ¼per Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n teknik direktÃ¶rÃ¼ Marius Sumudica, hakemlerin deÄŸil futbolcularÄ±n konuÅŸulduÄŸu maÃ§lar olmasÄ±nÄ± istediÄŸini sÃ¶yledi.

Sumudica, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, takÄ±mlarÄ±nÄ± istedikleri hedefte tutabilmek iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ettiklerini sÃ¶yledi.

Ligin 6. haftasÄ±ndaki GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nda hakem Ali Åžansalan tarafÄ±ndan iptal edilen golle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sumudica, bu konudaki tutumu merak ettiÄŸini dile getirdi.

Taraftardan desteklerini esirgememesini isteyen Sumdica, "Daha fazla taraftar gelirse takÄ±mÄ±mÄ±z iÃ§in daha iyi olur. OnlarÄ±n desteklerini bekliyoruz. MaÃ§larda baÅŸrolde futbolcularÄ±n olmasÄ±nÄ± istiyorum. Hakemlerin deÄŸil futbolcularÄ±n konuÅŸulduÄŸu maÃ§lar olsun." ifadesini kullandÄ±.

"Ceza almaktan korkuyorum"

Sumudica, mÃ¼sabakalara hazÄ±rlanmak iÃ§in yoÄŸun emek harcadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "TÃ¼rkiye'de Ã§ok fazla konuÅŸtuÄŸunuz zaman ceza alÄ±yorsunuz. MaÃ§ sÄ±rasÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±zdan ayrÄ± kalÄ±yorsunuz. Fazla detaya girmek istemiyorum. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ceza almaktan korkuyorum." dedi.

Sahaya yansÄ±tÄ±lan emeÄŸe ve takÄ±ma destek olan taraftara saygÄ± gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini ifade eden Sumudica, "Ceplerindeki parayÄ± bilete veren taraftara saygÄ±... TakÄ±mlarÄ±nÄ± desteklemek iÃ§in gelmiÅŸler. Hakem komitesinin GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nÄ±n hakemine karÅŸÄ± alacaklarÄ± tutumu merak ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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