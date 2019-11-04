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04.11.2019 - 22:30 | | Skorer

Sumudica: "Galatasaray'a karşı kaybedersek..."

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica açıklamalarda bulundu.

Sumudica: "Galatasaray'a karşı kaybedersek..."

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica açıklamalarda bulundu.

"6 puan alırsak ilk yarı için hedeflediğimiz puana ulaşacağız"
"Bugün takım yorgundu, fiziksel olarak iyi değildi. Kupa maçında da aynı kadroyla oynadık ve bu nedenle bugün çok zorlandık. İlk yarının bitimine 7 hafta var, bu sürede 6 puan alırsak ilk yarı için hedeflediğimiz puana ulaşacağız"

Muhabirin "Haftaya Madrid'den dönen Galatasaray ile oynayacaksınız. Bu maçla ilgili yorumunuz nedir? sorusuna Rumen hoca, "Galatasaray'a karşı kaybedersek sonuçta Galatasaray'a karşı kaybetmiş olacağız. Galatasaray'ın derin bir kadrosu var. Onlar da biz de kazanmak için oynayacağız" yanıtını verdi.

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