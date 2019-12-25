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25.12.2019 - 08:39 |

Sumudica hastaneye kaldırıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumucida'ya zatürre teşhisi koyuldu.

Sumudica hastaneye kaldırıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı. 

Doktorlar, zatürre teşhisi konulan Sumudica'nın hastaneden çıkmasının tehlikeli olduğunu Rumen çalıştırıcıya bildirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının geceyi hastanede geçirmesi bekleniyor. Rumen çalıştırıcı, hastanede yaptığı açıklamada, "Nasıl bu kadar kötü hasta oldum bilmiyorum. Umarım çabucak iyileşip Gaziantep'e geri gidip işimin başına dönerim." dedi. 

Gaziantepspor Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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Sumudica hastaneye kaldırıldı

 

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