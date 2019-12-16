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16.12.2019 - 17:16 | | AA

Sumudica: Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, İstiklal Mobilya Kayserispor maçını kazanarak ilk yarıdaki hedefleri olan 20 puana ulaştıklarını söyledi.

Sumudica: Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık

Sumudica, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Mobilya Kayserispor galibiyetinden dolayı futbolcularını kutladı.

Zor bir maç olduğunu belirten Rumen teknik adam, "Rakibimizin bizden daha fazla puana ihtiyacı vardı. Onlar için puan alabilecekleri bir maçtı. Rakip kalemize fazla gelemedi. Biz geride sağlam durduk ve bu maçta da gol yemedik. Önemli olan 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyum." şeklinde konuştu.

Bazı futbolcuların maçta gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldığını belirten Sumudica, şöyle devam etti:

"İki tane yürekten oynayan oyuncumuz vardı. Çünkü sahalardan 2 ay kadar uzak kaldılar. Biri Junior Morais, diğeri Muhammet Demir. Ben ikisini buradan tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar. Tabii ki diğer oyuncuları ve taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Pawlowski ve Kenan Özer'i buradan ayrıca tebrik etmek istiyorum. Çünkü oyuna girdiklerinde fark yarattılar. Bu tip oyunculara ihtiyacımız var."

Sumudica, ilk yarıda 20 puan hedeflediklerini hatırlatarak, "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık. Ligde iki zor maçımız var. Süper Lig'de her şey olabiliyor. Kasımpaşa maçına çıkacağız ve puanlar almak için mücadele edeceğiz. Tabii ki bundan önce bir kupa maçımız var ve rakibimizi elemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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