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BeÅŸiktaÅŸ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasÄ±nda oynanan UEFA SÃ¼per Kupa heyecanÄ± sona erdi. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n mÃ¼sabakayla ilgili olarak aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã§erÃ§evesinde, maÃ§ Ã¶ncesi, yabancÄ± uyruklu 12 kiÅŸi yasaklÄ± madde, hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve kural ihalelerinden dolayÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarda 13 TÃ¼rk taraftar da karaborsada bilet satÄ±ÅŸÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gibi Ã§eÅŸitli suÃ§lardan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

SAHAYA GÄ°REN VE ARKADAÅžI GÃ–ZALTINDA

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 TÃ¼rk taraftar arasÄ±nda sahaya giren Ali A.Y. ile arkadaÅŸlarÄ± da yer alÄ±yor. MaÃ§Ä±n oynandÄ±ÄŸÄ± sÄ±ra sahaya giren Ali A.Y. ve onu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyerek sosyal medyada paylaÅŸmak isteyen 4 arkadaÅŸÄ± da yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ali A.Y., arkadaÅŸlarÄ± ve karaborsada bilet satÄ±ÅŸÄ± yapmak isteyen ÅŸÃ¼phelilerin, polis merkezindeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

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