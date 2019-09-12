12.09.2019 - 11:28
Süper Lig 4. hafta fikstürü! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları...
Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın akşam oynanacak olan Kasımpaşa-Galatasaray maçı ile açılacak. Süper Lig'e verilen bir haftalık aranın ardından futbolseverler transferin son saatlerinde kadroya dahil olan oyuncuların saha içindeki performanslarını merak içinde bekliyor. Cumartesi akşamı Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor sahasında Pazar akşamı Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fenerbahçe ise Pazartesi akşamı Alanyaspor'a konuk olacak. İşte Süper Lig'de 3. hafta fikstürü...
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 4. hafta maçlarının ne zaman başlayacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyordu. Süper Lig'de 4. haftanın maçları belli oldu. Buna göre Süper Lig'de 4. hafta açılış maçında Galatasaray, yarın akşam deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Cumarrtesi akşamı Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep karşısında 3 puan için mücadele edecek.
Trabzonspor sahasında Pazar akşamı Gençlerbirliğini konuk edecek. Haftanın kapanış maçında ise 2019-2020 Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yapan ve geride kalan 3 haftada 9 puan toplayan Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ