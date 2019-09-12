Süper Lig 4. hafta fikstürü! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları...

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 4. hafta maçlarının ne zaman başlayacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyordu. Süper Lig'de 4. haftanın maçları belli oldu. Buna göre Süper Lig'de 4. hafta açılış maçında Galatasaray, yarın akşam deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Cumarrtesi akşamı Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep karşısında 3 puan için mücadele edecek.

Trabzonspor sahasında Pazar akşamı Gençlerbirliğini konuk edecek. Haftanın kapanış maçında ise 2019-2020 Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yapan ve geride kalan 3 haftada 9 puan toplayan Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ