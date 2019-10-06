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06.10.2019 - 21:33 |

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 8. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan her hafta biraz daha artıyor. Birçok sürpriz sonucun yaşandığı 7. hafta sonrası puan durumu merak konusu oldu. İşte yurt genelinde milyonlarca taraftarın merakla araştırdığı Süper Lig'de 7. hafta sonuçları, puan durumu ve 8. haftanın fikstürü...

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 8. hafta fikstürü

Süper Lig 2019-2020 sezonunda 7. hafta bu akşam oynanan 2 mücadeleyle geride kaldı. Milli ara öncesi oldukça heyecanlı maçların oynandığı 7. haftadaki maç sonuçları, oluşan puan durumu ve 8. haftanın fikstürünü bir araya getirdik...

SÜPER LİG 7. HAFTA SONUÇLARI

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve puan durumu Süper Lig 8. hafta fikstürü



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve puan durumu Süper Lig 8. hafta fikstürü



SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve puan durumu Süper Lig 8. hafta fikstürü


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