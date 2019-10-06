06.10.2019 - 21:33 |
Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 8. hafta fikstürü
Süper Lig'de heyecan her hafta biraz daha artıyor. Birçok sürpriz sonucun yaşandığı 7. hafta sonrası puan durumu merak konusu oldu. İşte yurt genelinde milyonlarca taraftarın merakla araştırdığı Süper Lig'de 7. hafta sonuçları, puan durumu ve 8. haftanın fikstürü...
Süper Lig 2019-2020 sezonunda 7. hafta bu akşam oynanan 2 mücadeleyle geride kaldı. Milli ara öncesi oldukça heyecanlı maçların oynandığı 7. haftadaki maç sonuçları, oluşan puan durumu ve 8. haftanın fikstürünü bir araya getirdik...
SÜPER LİG 7. HAFTA SONUÇLARI
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ