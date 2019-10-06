Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 8. hafta fikstürü

Süper Lig 2019-2020 sezonunda 7. hafta bu akşam oynanan 2 mücadeleyle geride kaldı. Milli ara öncesi oldukça heyecanlı maçların oynandığı 7. haftadaki maç sonuçları, oluşan puan durumu ve 8. haftanın fikstürünü bir araya getirdik...



SÜPER LİG 7. HAFTA SONUÇLARI









SÜPER LİG PUAN DURUMU









SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ







