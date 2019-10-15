15.10.2019 - 16:36 |
Süper Lig 8. hafta maçları! Süper Lig'de perde Galatasaray maçı ile açılıyor
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 8. hafta maçları önümüzdeki hafta sonunda oynanacak. Süper Lig'de 8. hafta açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Cumartesi akşamı Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Pazar akşamı ise Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. İşte Süper Lig'de 8. haftanın maçları
Süper Lig'de 8. hafta Galatasaray-Sivasspor maçı ile açılacak. Cuma akşamı oynanacak maçın ardından Cumartesi günü Trabzonspor sahasında Gaziantep BB'yi konuk edecek. Günün diğer önemli müsabakasında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında üç puan için sahaya çıkacak. Pazar akşamı ise Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanında sahaya çıkacak. Haftanın kapanış maçı 21 Ekim Pazartesi akşamı Konyaspor ve Yeni Malatyaspor arasında oynanacak
18 EKİM CUMA
Galatasaray-Sivasspor
19 EKİM CUMARTESİ
Antalyaspor-Gençlerbirliği
Başakşehir-Göztepe
Trabzonspor-Gaziantep BB
Ankaragücü-Beşiktaş
20 EKİM PAZAR
Kayserispor-Kasımpaşa
Alanyaspor-Rizespor
Denizlispor-Fenerbahçe
21 EKİM PAZARTESİ
Konyaspor-Yeni Malatyaspor