Süper Lig 8. hafta maçları! Süper Lig'de perde Galatasaray maçı ile açılıyor

Süper Lig'⁬de 8. hafta Galatasaray-Sivasspor maçı ile açılacak. Cuma akşamı oynanacak maçın ardından Cumartesi günü Trabzonspor sahasında Gaziantep BB'yi konuk edecek. Günün diğer önemli müsabakasında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında üç puan için sahaya çıkacak. Pazar akşamı ise Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanında sahaya çıkacak. Haftanın kapanış maçı 21 Ekim Pazartesi akşamı Konyaspor ve Yeni Malatyaspor arasında oynanacak

18 EKİM CUMA

Galatasaray-Sivasspor

19 EKİM CUMARTESİ

Antalyaspor-Gençlerbirliği

Başakşehir-Göztepe

Trabzonspor-Gaziantep BB

Ankaragücü-Beşiktaş

20 EKİM PAZAR

Kayserispor-Kasımpaşa

Alanyaspor-Rizespor

Denizlispor-Fenerbahçe

21 EKİM PAZARTESİ

Konyaspor-Yeni Malatyaspor