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15.10.2019 - 16:36 |

Süper Lig 8. hafta maçları! Süper Lig'de perde Galatasaray maçı ile açılıyor

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 8. hafta maçları önümüzdeki hafta sonunda oynanacak. Süper Lig'de 8. hafta açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Cumartesi akşamı Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Pazar akşamı ise Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. İşte Süper Lig'de 8. haftanın maçları

Süper Lig 8. hafta maçları! Süper Lig'de perde Galatasaray maçı ile açılıyor

Süper Lig'⁬de 8. hafta Galatasaray-Sivasspor maçı ile açılacak. Cuma akşamı oynanacak maçın ardından Cumartesi günü Trabzonspor sahasında Gaziantep BB'yi konuk edecek. Günün diğer önemli müsabakasında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında üç puan için sahaya çıkacak. Pazar akşamı ise Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanında sahaya çıkacak. Haftanın kapanış maçı 21 Ekim Pazartesi akşamı Konyaspor ve Yeni Malatyaspor arasında oynanacak

18 EKİM CUMA

Galatasaray-Sivasspor

19 EKİM CUMARTESİ

Antalyaspor-Gençlerbirliği
Başakşehir-Göztepe
Trabzonspor-Gaziantep BB
Ankaragücü-Beşiktaş

20 EKİM PAZAR

Kayserispor-Kasımpaşa
Alanyaspor-Rizespor
Denizlispor-Fenerbahçe

21 EKİM PAZARTESİ

Konyaspor-Yeni Malatyaspor

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