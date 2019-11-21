Süper Lig ekipleri, 12nci hafta maçları öncesi sıkıntılı
Süper Ligde 12nci haftanın perdesi yarın oynanacak Galatasaray Medipol Başakşehir maçıyla açılırken, milli takımlarından sakat dönen oyuncularla birlikte cezası bulunan futbolcuların çokluğu teknik direktörleri sıkıntılı bir sürece sokmuş durumda...
Milli maç arasının ardından Süper Ligde 12nci hafta yarın oynanacak Galatasaray Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmada ev sahibi ekip, milli maç arasını en sıkıntılı geçiren takımların başında gelirken, Başakşehir ise bu süreci en iyi değerlendiren takımlardan biri olarak göze çarpıyor.
MİLLİ MAÇ ARASI BİR ÇOK TAKIMA YARAMADI
Milli maç arasından dolayı lige verilen arada bir çok Süper Lig kulübü, milli oyuncularından gelen haberlerle sarsıldı. Bu durumdan en çok etkilenen takımların başında ise Galatasaray geliyor. Sarı-kırmızılı ekipte Luyindama, Babel, Muslera ve Lemina milli takım kamplarından sakat döndü. Luyindamanın Medipol Başakşehir maçında oynaması beklenmezken ileri uçtaki eksiklik dolayısıyla Babelin forma giymesi bekleniyor. Tedavileri devam eden Lemina ve Musleranın da Fatih Terim tarafından sahaya sürülecek ilk 11de yer alacağı öğrenildi.
Ankaragücü ise milli maç arasının bitmesiyle birlikte yeni bir kriz yaşadı. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Rus oyuncu Zaur Sadaeve milli maç arasından beri ulaşamadıklarını belirterek, Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor Sadaev şu anda aramızda değil ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından ise oyuncu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Ankaragücü için oynamayacağıma karar verdim. Sözleşme bozuldu. Hepsi bu ifadelerini kullandı.
Fenerbahçede ise Kosovalı golcü Vedat Muriç, sakatlığı dolayısıyla Kosova Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. Golcü oyuncunun, deplasmanda oynanacak olan Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.
Trabzonspor ise Ekubanın idmanlara başlamasına sevinemeden gelen bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Milli takım kampında sakatlanan Filip Novakın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Çaykur Rizesporda eksik oyuncularından dolayı sıkıntılı bir hafta geçiriyor. Vetrih ve Oğuz Kağan milli takım kamplarından sakat dönerken, Boldrinin bu hafta forma giymesi zor gözüküyor.
ALANYA'NIN KANADI KIRIK
Bu sezon oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Aytemiz Alanyaspor, 12'nci hafta öncesinde sıkıntılı takımlardan biri. Akdeniz ekibinde, sol bek N'Sakala ile sol açık Junior Fernandes kart cezaları dolayısıyla Göztepe maçında forma giyemeyecek. Lokman Gör ve Juanfran'ın ise sakatlıkları devam ediyor.
BU HAFTA 14 OYUNCU CEZALI
Süper Ligin 12nci haftasında cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Bu hafta, tam 14 oyuncu kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşada 2şer oyuncu cezalı durumda.
Süper Ligin 12nci haftasında sakat ve cezalı oyuncuların listesi şu şekilde:
GALATASARAY
SAKAT: Emre Akbaba, Falcao, Andone, Luyindama
CEZALI: Yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
YUKATEL DENİZLİSPOR
SAKAT: Isaac Sackey
CEZALI: Yok
ÇAYKUR RİZESPOR
SAKAT: Oğuz Kağan, Boldrin*, Vetrih*, Gökhan*
CEZALI: Tarık
MKE ANKARAGÜCÜ
SAKAT: Scarione, Sadaev, Hector Canteros*, Cebrail*, Kulusic*,
CEZALI: Yok
TRABZONSPOR
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Novak
CEZALI: Abdulkadir Parmak, Uğurcan
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
SAKAT: Ali Çamdalı
CEZALI: Leva Shengelia
BEŞİKTAŞ
SAKAT: Dorukhan, Douglas
CEZALI: Yok
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
SAKAT: Levent, Alpay, Tavares, Nurettin, Atila
CEZALI: Yok
DEMİR GRUP SİVASSPOR
SAKAT: Rybalka
CEZALI: Yok
KASIMPAŞA
SAKAT: Pavelka, Thiam
CEZALI: Hafez, Veysel
GENÇLERBİRLİĞİ
SAKAT: Yok
CEZALI: Sio, Candeias
AYTEMİZ ALANYASPOR
SAKAT: Lokman Gör, Juanfran
CEZALI: Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes
GÖZTEPE
SAKAT: Poko
CEZALI: Alpaslan
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
SAKAT: Eren
CEZALI: Acquah, Erkan
FENERBAHÇE
SAKAT: Max Kruse, Vedat Muriç
CEZALI: Isla
ANTALYASPOR
SAKAT: Yekta, Harun Kavaklıdere
CEZALI: Yok
GAZİANTEP FK
SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh
CEZALI: Yok