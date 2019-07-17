Süper Lig kura çekimi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bugün yapılacak kura çekimi ile açılıyor. Büyük bir heyecanla beklenen yeni sezon öncesi gözler kura çekimine çevrildi. Peki Süper Lig kura çekimi saat kaçta başlayacak ve Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Süper Lig'de 2019-2020 sezonu kura çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 21.00’de yapılacak ve beIN Sports Haber'den canlı olarak yayımlanacak.



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?



TFF’nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.