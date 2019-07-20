Süper Lig ne zaman başlayacak? 2019-2020 Cemil Usta sezonu
Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Transfer sezonun devam ettiği şu günlerde tüm takımlar transfer harekatını sürdürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'da transferin hızlı takımları arasında yer alıyor. Süper Lig'in başlamasın kısa bir süre kala transferde en sessiz takımlar arasında yer alan Beşiktaş'ta Tyler Boyd transfer edilirken Adem Ljajic'in bonservisi kulübü Torino'dan alındı. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig için geri sayım sürüyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen 2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Cemil Usta ismi verildi. Cemil Usta sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken fikstür çekimide geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirildi. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında sezonun açılışını yapacak. Fenerbahçe sahasında ligin yeni takımı Gazişehir Gaziantep'i sahasında konuk edecek. Galatasaray ise bir diğer yeni kulüp olan Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE İLK HAFTA
Sivasspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Trabzonspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
Konyaspor - MKE Ankaragücü
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
Göztepe - Antalyaspor
Süper Lig 16 Ağustos'ta başlayacak
TFF’nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.