Süper Lig ne zaman başlayacak? 2019-2020 Cemil Usta sezonu

Süper Lig için geri sayım sürüyor. Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Cemil Usta'nın adının verildiği Süper Lig'de fisktür çekimi geçtiğimiz haftalar içerisinde yapıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler bir taraftan da yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Peki Süper Lig'de ilk maçlar ne zaman oynanacak?

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE İLK HAFTA

Sivasspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Trabzonspor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor

Konyaspor - MKE Ankaragücü

Yukatel Denizlispor - Galatasaray

Göztepe - Antalyaspor

Süper Lig 16 Ağustos'ta başlayacak

TFF’nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.