Süper Lig ne zaman başlayacak? 2019-2020 Cemil Usta sezonu
Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına düzenledikleri kamplar ile devam ediyor. Transfer sezonunun devam ettiği Süper Lig'de bir taraftan takımlar takımlarında eksik bölgelere takviye yapmayı sürdürüyor. Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği Süper Lig'de ilk maçlar ne zaman oynanacak?
Süper Lig için geri sayım sürüyor. Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Cemil Usta'nın adının verildiği Süper Lig'de fisktür çekimi geçtiğimiz haftalar içerisinde yapıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler bir taraftan da yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Peki Süper Lig'de ilk maçlar ne zaman oynanacak?
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE İLK HAFTA
Sivasspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Trabzonspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
Konyaspor - MKE Ankaragücü
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
Göztepe - Antalyaspor
Süper Lig 16 Ağustos'ta başlayacak
TFF’nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.