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14.09.2019 - 22:30 |

Süper Lig puan durumu... Beşiktaş 2. yenilgisini aldı

Süper Lig'de bugün 3 maç oynandı. Başakşehir kendi evinde Sivasspor'la 1-1 berabere, Antalyaspor Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş deplasmanda 3-2 yenildi. Bu karşılaşmaların ardından puan durumu da değişti. İşte 4. haftada puan durumu...

Süper Lig puan durumu... Beşiktaş 2. yenilgisini aldı

Süper Lig'de dün Galatasaray kendi evinde Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti. Bugün Başakşehir kendi evinde Sivasspor'la 1-1 berabere, Antalyaspor Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.Beşiktaş ise deplasmanda Gazişehir'e 3-2 yenildi. Bu maçların ardına puan durumu merak edilmeye başlandı. İşte 4. hafta Süper Lig puan durumu.. 

Süper Lig puan durumu... Beşiktaş 2. yenilgisini aldı

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