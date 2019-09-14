Süper Lig puan durumu... Beşiktaş 2. yenilgisini aldı

Süper Lig'de dün Galatasaray kendi evinde Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti. Bugün Başakşehir kendi evinde Sivasspor'la 1-1 berabere, Antalyaspor Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.Beşiktaş ise deplasmanda Gazişehir'e 3-2 yenildi. Bu maçların ardına puan durumu merak edilmeye başlandı. İşte 4. hafta Süper Lig puan durumu..