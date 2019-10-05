Süper Lig puan durumu... İşte sıralama...

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Galatasaray ise bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından ligde yine dengeler değişti. Taraftarlar bugünkü maçların ardından puan durumuna göz atmak istedi. İşte Süper Lig puan durumu...