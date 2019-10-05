05.10.2019 - 23:44 |
Süper Lig puan durumu... İşte sıralama...
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe kendi evinde yenilirken Galatasaray ise deplasmanda berabere kaldı. Sırama değişirken taraftarlar da puan durumunu merak etti. İşte puan durumunda son durum...
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Galatasaray ise bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından ligde yine dengeler değişti. Taraftarlar bugünkü maçların ardından puan durumuna göz atmak istedi. İşte Süper Lig puan durumu...