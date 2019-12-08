Süper Lig puan durumu! Süper Lig'de günün maçları

Süper Lig'de 14. hafta bugün oynanacak olan 4 maçla devam edecek. Trabzonspor, Antalya deplasmanında üç puan için sahaya çıkacak. Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında rakiplerinin puan kaybetmediği haftayı 3 puanla tamamlamak ve liderlik yarışından kopmamak için sahaya çıkacak. Günün diğer iki maçında ise Konyaspor sahasında Gaziantep'i konuk ederken, Denizlispor sahasında Başakşehir'i konuk edecek

SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇLARI

14:00 Konyaspor-Gaziantep FK

16:30 Denizlispor-Başakşehir

19:00 Kasımpaşa-Beşiktaş

16:30 Antalyaspor-Trabzonspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU