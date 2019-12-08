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08.12.2019 - 10:15 |

Süper Lig puan durumu! Süper Lig'de günün maçları

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğini konuk ettiği maçta rakibine gol oldu yağdı. 5-2 biten maçın ardından sarı lacivertli takım üç puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'de dün oynanan üç maçla 14. hafta müsabakaları devam etti. Lider Sivasspor, Malatya deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Günün kritik müsabakası olarak gösterilen Galatasaray, Alanyaspor maçında ise Sar kırmızılı takım üç puanı tek golle aldı. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve günün maçları...

Süper Lig puan durumu! Süper Lig'de günün maçları

Süper Lig'de 14. hafta bugün oynanacak olan 4 maçla devam edecek. Trabzonspor, Antalya deplasmanında üç puan için sahaya çıkacak. Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında rakiplerinin puan kaybetmediği haftayı 3 puanla tamamlamak ve liderlik yarışından kopmamak için sahaya çıkacak. Günün diğer iki maçında ise Konyaspor sahasında Gaziantep'i konuk ederken, Denizlispor sahasında Başakşehir'i konuk edecek

SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇLARI

14:00 Konyaspor-Gaziantep FK

16:30 Denizlispor-Başakşehir

19:00 Kasımpaşa-Beşiktaş

16:30 Antalyaspor-Trabzonspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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