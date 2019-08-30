Süper Lig puan durumu! Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de 3. haftanın açılışı oynanan iki maçla start aldı. İlk iki haftada 1 puan alan Galatasaray, Kayserispor deplasmanında öldü öldü dirildi. Maça hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun kararları damga vururken 90+8'de Adem Büyük'ün ayağından bulduğu golle skoru 3-2'ye getiren Galatasaray deplasmandan 3 puanla döndü. Quaresma transferi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa ise sahasında Ankaragücü'ne 1-0'lık skorla kaybetti ve haftayı puansız kapattı. İşte Süper Lig'de oynanan iki maçın ardından oluşan son puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU



