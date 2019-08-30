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30.08.2019 - 22:55

Süper Lig puan durumu! Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de 3. hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. İki taraf arasında gidip gelen müsabakada Galatasaray, uzatmalarda Adem Büyük'ün ayağından bulduğu gol ile maçtan 3 puanla ayrıldı. 3. haftanın diğer maçında ise Quaresma transferi ile dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa sahasında Ankaragücü'ne 1-0 kaybetti ve haftayı puansız kapattı. İşte Süper Lig puan durumu...

Süper Lig puan durumu! Süper Lig'de yarın hangi maçlar oynanacak?

 

Süper Lig'de 3. haftanın açılışı oynanan iki maçla start aldı. İlk iki haftada 1 puan alan Galatasaray, Kayserispor deplasmanında öldü öldü dirildi. Maça hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun kararları damga vururken 90+8'de Adem Büyük'ün ayağından bulduğu golle skoru 3-2'ye getiren Galatasaray deplasmandan 3 puanla döndü. Quaresma transferi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa ise sahasında Ankaragücü'ne 1-0'lık skorla kaybetti ve haftayı puansız kapattı. İşte Süper Lig'de oynanan iki maçın ardından oluşan son puan durumu...

 

Süper Lig puan durumu Süper Ligde yarın hangi maçlar oynanacak

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu Süper Ligde yarın hangi maçlar oynanacak

 

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