Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar! 123 hafta sonra Lider Fenerbahçe

Süper Lig'de Cemil Usta sezonu son şampiyon Galatasaray'ın maçı ile start aldı. Maça iyi başlayan Galatasaray bir penaltı atışından yararlanamazken Marcao'non 10 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kart ile takımını 10 kişi bırakmasının ardından Denizlispor atakları sıklaştı. Recp Niyaz'ın şık golü ile öne geçen Denizlispor, Rodellaga'nın golü ile sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Cumartesi akşamı Sivasspor deplasmanında sezonu açan Beşiktaş, adeta yokları oynadı. Sivasspor'da Emre Kılıç, ve Mustaphe Yatabare'nin şık golleri maça damga vururken siyah beyazlılar 90 dakika sonunda sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve lige kötü bir başkangıç yaptı.

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına yeni golcüsü Alexander Sörloth ile 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve 1-1lik skorla sahadan ayrıldı.

Geçen sezonun flaş ekibi Başakşehir ise lige kötü başlayan takımlar arasında yer alıyor. Yeni Malatyaspor karşısında etkili bir futbol ortaya koyamayan Başakşehir sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

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