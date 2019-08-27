Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar! Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerde devam etti. İlk haftayı kayıpsız kapatan ve 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, son yıllarda en çok zorlandığı deplasman olan Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı ve uzun bir aradan sonra devraldığı liderlik koltuğunu kolay bırakmayacağının mesajını verdi.

Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2. hafta açılış maçında sahasında Göztepe'yi konuk ederken 3 puanı 3 golle aldı. Maçın en etkili isimleri ise Oğuzhan, Caner, Güven ve Ljajic olarak dikkat çekti. Pazar akşamı sahasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, yeni tranferleri Nzonzi ve Babel ortak yapımı bir golle öne geçmesine rağmen yeni transfer Seri'nin 75. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kalmasının ardından Konyaspor'un 90+6'da attığı gole engel olamadı ve bu haftada üç puan ile tanışamadı. İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar...

SÜPER LİG TOPLU SONUÇLAR

SÜPER LİG PUAN DURUMU