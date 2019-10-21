Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSüper LigSüper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
21.10.2019 - 15:44 | | FANATİK

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 8. hafta maçları bugün oynanacak Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından tamamlacak. Şampiyonluk potasındaki takımların maçlarının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig, şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de 8. hafta maçları bugün oynanacak Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından tamamlacak. Şampiyonluk potasındaki takımların maçlarının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti.

Galatasaray yükseldi, Fenerbahçe düştü

Yeni oranlara göre Galatasaray'ın şansı 2.45'den 2.50'ye yükseldi, Fenerbahçe'nin oranı 2.80'den 2.65'e düştü. Beşiktaş'ın oranı 4.75'ten 5.50'ye yükseldi. Trabzonspor'un 11.00'lik oranı ise 10.00'a geriledi.

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

UZUN VADELİ BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları (YENİ)
▪️ Galatasaray: 2.50

▪️ Fenerbahçe: 2.65

▪️ Beşiktaş: 5.50

▪️ Trabzonspor: 10.00

▪️ Başakşehir: 13.00

▪️ Alanyaspor: 30.00

Mbappe antrenmanda yaramazlık peşinde!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Real Madrid, İstanbul'a geldi

Real Madrid, İstanbul'a geldi

Denizlispor'da Gençlerbirliği mesaisi

Denizlispor'da Gençlerbirliği mesaisi

Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçti

Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçti

Sıradaki Haber