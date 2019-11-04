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04.11.2019 - 14:14 |

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 10. hafta 1 maç dışında tamamlandı. İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı Çaykur Rizespor galibiyeti ile kapatan Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranı düşerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları yükseldi.

İşte Süper Lig 10. hafta maçları sonrası oluşan yeni iddaa oranları...

Yeni şampiyonluk oranları...

▪️ Galatasaray 2.60

▪️ Fenerbahçe 2.70

▪️ Beşiktaş 5.00

▪️ Trabzonspor 9.00

▪️ Başakşehir 15.00

Alanyaspor: 35.00

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

 

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