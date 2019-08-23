23.08.2019 - 18:09| AA
Süper Lig ve TFF 1. Lig'den Emine Bulut kararı!
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de Emine Bulut anısına bu hafta oynanacak maçlar 1 dakika geç başlayacak.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.
Kararın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.