MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSkorerSüper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 2. hafta fikstürü
19.08.2019 - 22:52

Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 2. hafta fikstürü

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası bu akşam oynanan Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçıyla sona erdi. Peki Süper Lig'de ilk haftanın sonunda puan durumu nasıl oluştu? İşte Süper Lig'de 1. hafta sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 2. hafta fikstürü

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanı bu hafta başladı. Birbirinden sürpriz sonuçlara sahne olan ilk hafta sonrası gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. İşte hasretin sona erdiği Süper Lig'de 1. haftanın görünümü ve 2. haftanın maçları...

SÜPER LİG'DE 1. HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Ligde 1. hafta sonuçları ve puan durumu Süper Lig 2. hafta fikstürü


SÜPER LİG'DE 1. HAFTANIN PUAN DURUMU

Süper Ligde 1. hafta sonuçları ve puan durumu Süper Lig 2. hafta fikstürü


SÜPER LİG'DE 2. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Süper Ligde 1. hafta sonuçları ve puan durumu Süper Lig 2. hafta fikstürü


Nusret İspanya'ya damga vurdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pemra Özgen, ABD Açık'a erken havlu attı

Pemra Özgen, ABD Açık'a erken havlu attı

Galatasaray'da Nzonzi ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da Nzonzi ilk antrenmanına çıktı

Valbuena: Haydi Fenerbahçe

Valbuena: Haydi Fenerbahçe

Gazişehir'de tek Türk oyuncu Günay

Gazişehir'de tek Türk oyuncu Günay

Sıradaki Haber