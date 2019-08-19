Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 2. hafta fikstürü

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanı bu hafta başladı. Birbirinden sürpriz sonuçlara sahne olan ilk hafta sonrası gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. İşte hasretin sona erdiği Süper Lig'de 1. haftanın görünümü ve 2. haftanın maçları...



SÜPER LİG'DE 1. HAFTANIN SONUÇLARI







SÜPER LİG'DE 1. HAFTANIN PUAN DURUMU







SÜPER LİG'DE 2. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI







