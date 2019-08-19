19.08.2019 - 22:52
Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 2. hafta fikstürü
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası bu akşam oynanan Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçıyla sona erdi. Peki Süper Lig'de ilk haftanın sonunda puan durumu nasıl oluştu? İşte Süper Lig'de 1. hafta sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanı bu hafta başladı. Birbirinden sürpriz sonuçlara sahne olan ilk hafta sonrası gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. İşte hasretin sona erdiği Süper Lig'de 1. haftanın görünümü ve 2. haftanın maçları...
SÜPER LİG'DE 1. HAFTANIN SONUÇLARI
SÜPER LİG'DE 1. HAFTANIN PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 2. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI