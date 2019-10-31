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31.10.2019 - 09:29 | | İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

 

Galatasaray ile Rize ekibi, Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

2 Kasım Cumartesi 

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)

 

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