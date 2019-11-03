03.11.2019 - 21:38 |
Süper Lig'de 10. hafta puan durumu ve maç sonuçları!
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Ligde son iki maçını kazanarak ciddi bir çıkışa geçen Fenerbahçe, deplasmanda haftaya son sırada giren Kayserispor'a 1-0 yenilerek ağır bir yara aldı. İşte bir maç eksik Süper Lig'de 10. hafta puan durumu ve maç sonuçları!
Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak Ankaragücü - Gaziantep FK maçıyla sona erecek. Zorlu randevu öncesi Süper Lig'deki şimdiye dek alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu derledik. İşte ayrıntılar...
SÜPER LİG'DE 10. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)
SÜPER LİG'DE 10. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)