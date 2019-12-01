Süper Lig'de 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları!

Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Oldukça heyecanlı maçlara sahne olan haftada şimdiye kadar oynanan maçları ve oluşan puan durumunu derledik. İşte ayrıntılar...



SÜPER LİG'DE 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)









SÜPER LİG'DE 13. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)







