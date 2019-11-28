Süper Lig'de 13. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor
HaftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda GenÃ§lerbirliÄŸi ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, yarÄ±n Eryaman StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.Â
SÃ¼per Lig'de 13. hafta heyecanÄ± yarÄ±n GenÃ§lerbirliÄŸi ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasÄ±ndaki mÃ¼cadeleyle baÅŸlayacak.
Eryaman StadÄ±'ndaki haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä± saat 20.30'da oynanacak.
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ligde 13. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
YarÄ±n:Â 20.30 GenÃ§lerbirliÄŸi-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
30 KasÄ±m Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-KasÄ±mpaÅŸa (Yeni 4 EylÃ¼l)
15.00 Ã‡aykur Rizespor-Ä°ttifak Holding Konyaspor (Ã‡aykur Didi)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)
20.00 GÃ¶ztepe-FenerbahÃ§e (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)
1 AralÄ±k Pazar:
14.00 Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼-Yukatel Denizlispor (Kalyon)
16.30 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Antalyaspor (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
2 AralÄ±k Pazartesi:
20.00 BeÅŸiktaÅŸ-Ä°stikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)
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