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28.11.2019 - 09:34 | | Ä°STANBUL (AA)

Süper Lig'de 13. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor

HaftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda GenÃ§lerbirliÄŸi ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, yarÄ±n Eryaman StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

Süper Lig'de 13. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor

SÃ¼per Lig'de 13. hafta heyecanÄ± yarÄ±n GenÃ§lerbirliÄŸi ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasÄ±ndaki mÃ¼cadeleyle baÅŸlayacak.

Eryaman StadÄ±'ndaki haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä± saat 20.30'da oynanacak.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ligde 13. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

YarÄ±n:Â 20.30 GenÃ§lerbirliÄŸi-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

30 KasÄ±m Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-KasÄ±mpaÅŸa (Yeni 4 EylÃ¼l)

15.00 Ã‡aykur Rizespor-Ä°ttifak Holding Konyaspor (Ã‡aykur Didi)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)

20.00 GÃ¶ztepe-FenerbahÃ§e (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)

1 AralÄ±k Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.30 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Antalyaspor (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 AralÄ±k Pazartesi:

20.00 BeÅŸiktaÅŸ-Ä°stikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)

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