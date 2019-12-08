08.12.2019 - 21:32 |
Süper Lig'de 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. Zirve yarışının her geçen gün daha da kızıştığı Süper Lig'de, Beşiktaş bu akşam Kasımpaşa'yı 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve 6. kez üst üste kazanmayı başardı. İşte Süper Lig'de 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
Süper Lig'de 14. hafta yarın oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek. Zirve ve alt sıraların iyice karıştığı ligde 14. haftada oldukça çetin maçlar oynandı. İşte Süper Lig'de 1 maç eksikle 14. haftanın görünümü...
SÜPER LİG 14. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)
SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)