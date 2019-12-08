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08.12.2019 - 21:32 |

Süper Lig'de 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. Zirve yarışının her geçen gün daha da kızıştığı Süper Lig'de, Beşiktaş bu akşam Kasımpaşa'yı 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve 6. kez üst üste kazanmayı başardı. İşte Süper Lig'de 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig'de 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig

Süper Lig'de 14. hafta yarın oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek. Zirve ve alt sıraların iyice karıştığı ligde 14. haftada oldukça çetin maçlar oynandı. İşte Süper Lig'de 1 maç eksikle 14. haftanın görünümü...

SÜPER LİG 14. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)

Süper Ligde 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig



SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)

Süper Ligde 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig


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